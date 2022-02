Venduti biglietti agli ultras con il daspo: multa in arrivo per il Milan

In arrivo una nuova stangata per i rossoneri , anche se le responsabilità del club sembrano essere parziali, si tratta di ticket.

Una nota della Questura spiega l'accaduto, confermando come al Milan sia stata inviata una sanzione dall' ammontare di 66.667 euro . La colpa va attribuita alle associazioni dei tifosi. Le indagini della Polizia, hanno evidenziato e scoperto come A.C. Milan abbia venduto biglietti per alcune partite interne di campionato e coppe ai membri dell’associazione “ 2 Blu “, club di tifosi rossoneri che sembra contenere al proprio interno diversi ultras della Curva Sud rossonera.

Il tutto non direttamente. Da tramite avrebbe fatto l’Associazione italiana Milan Club. Gli appartenenti all' associazione possono usufruire della Tariffa AIMC, ovvero di prezzi agevolati nell’acquisto dei biglietti per San Siro e non solo. La Digos ha accertato come certi tagliandi fossero stati intestati non solo ai componenti dell’AIMC, ma anche a membri della Curva Sud. Tra i quali anche tifosi con Daspo e dunque impossibilitati per legge a recarsi allo stadio.