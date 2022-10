Venditti: “Se la Roma non esistesse sarei un tifoso del…”

Queste le parole di Antonello Venditti

“La vittoria del Napoli contro la Roma? Non c’è niente da dire, anche se nell’azione del gol ci sarebbe molto da dire su un portiere che toglie la mano. C’è qualcosa che non funziona". Queste le accuse mosse da Antonello Venditti nei confronti di Ru Patricio. Vendittti ha rivelato poi anche quale sarebbe la sua squadra del cuore, se la sua Roma non ci fosse: "Se non ci fosse la Roma, io tiferei per il Napoli. Sarei tanto felice di vedere i napoletani gioire". Queste ultime parole non possono aver lasciato indifferenti i tifosi della lupa i quali una volta erano gemellati al Napoli. Ora, però, tra le tifoserie sono grandi rivali e tra di loro non c'è più quella "simpatia" che c'era fino a qualche anno fa. <<<Gattuso ha fatto andare su tutte le furie i tifosi del Milan: il motivo!>>>