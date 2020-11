Velazquez: “Milan? Sono sorpreso da come sta rendendo la squadra, Pioli…”

MILANO – Intervistato da Tuttomercatoweb.com, l’ex tecnico dell’Udinese, Julio Velazquez, ha parlato anche del Milan: “Sono sorpreso da come sta rendendo la squadra e devo fare i complimenti al Milan per aver dato fiducia a Pioli. Ha ereditato una situazione non facile, ha fatto benissimo ponendo le basi del progetto e quest’anno sta facendo persino meglio. Questo Milan è una squadra che ha qualità, energia, entusiasmo e poi giocare al fianco di Zlatan Ibrahimovic aiuta a crescere. Sono felice per Pioli, si merita tutto questo”.