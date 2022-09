Nonostante il VAR persistono gli errori aribtrali: qualcosa non va?

E' passato ormai qualche anno dall'introduzione del VAR in Serie A. Molti errori sono stati eliminati con questo strumento, vero. Tuttavia le sviste sono ancora tante e molti si chiedono se si possa fare di meglio oppure se questa nuova tecnologia non riesca ad essere poi così utile come invece si pensava inizialmente.

A parlare è stato Nicola Rizzoli, advisor tecnico degli arbitri per la Concacaf, il quale al Quotidiano Sportivo ha detto: "Prima dell'introduzione del supporto VAR, in una partita gli errori arbitrali erano all'incirca pari al sei per cento delle decisioni. Da quando esiste l'assistenza tecnologica, la percentuale si è ridotta all'uno-due per cento. La differenza è evidente. Poi certo, comprendo che il tifoso vittima di uno sbaglio nonostante il VAR sia molto arrabbiato... ". queste le parole di Nicola Rizzoli, advisor tecnico degli arbitri per la Concacaf, intervistato in esclusiva dal Quotidiano Sportivo in merito ai tanti errori arbitrali commessi nonostante l'ausilio del VAR.