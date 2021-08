Ex Milan – Errore madornale di Van Bommel, eliminazione a tavolino

L'ex calciatore rossonero, attuale tecnico del Wolfsburg, ha commesso un grave errore che il club tedesco ha pagato caro

E' arrivata l'ufficialità. Il Wolfsburg è stato eliminato a tavolino dalla DFB-Pokal . Il motivo? Il neo allenatore Van Bommel , alla prima ufficiale con il club tedesco, ha effettuato un cambio di troppo. La Federazione ha già ratificato l'eliminazione. Cancellata, dunque, la vittoria riportata sul campo per 3 a 1 sul Preußen Münster. Il nuovo punteggio recita 2 a 0 per il club di quarta serie.

L'ex Milan probabilmente è stato ingannato dal fatto che la partita si è protratta fino ai tempi supplementari e in altre competizioni è possibile arrivare a 6 cambi. L'episodio è avvenuto domenica 8 agosto e prontamente il Preußen Münster ha presentato ricorso, subito accolto dalla Federazione. Il tecnico olandese non rischia il licenziamento, nonostante la dura reazione del CEO del Wolfsburg: "Non ci saranno conseguenze personali, anche se per un attimo abbiamo pensato di iscrivere tutte le persone coinvolte ad un corso per imparare a leggere correttamente".