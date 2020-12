Van Bommel: “Galliani chiese a Ibrahimovic se prendermi o meno”

MILANO – L’ex centrocampista del Milan Mark van Bommel è intervenuto al podcast BILD Phrasenmäher. Durante il suo intervento l’olandese ha parlato del suo trasferimento in rossonero svelando un retroscena. Ecco le sue parole: “Galliani ha chiesto a Ibra: “Zlatan, che ne pensi di Mark van Bommel? Lo compriamo o no?” E Zlatan ha risposto: “Compratelo! È un bene per noi. E’ un giocatore scomodo per i rivali… E preferirei giocare con lui piuttosto che contro di lui”. >> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<