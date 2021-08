Valencia-Milan | Oggi ore 20:30, tutto quello che c’è da sapere

Il Milan scende di nuovo in campo per la quarta amichevole estiva. Gli undici di Pioli saranno ospitati dal Valencia.

Torna in campo il Milan questa sera e lo fa per sfidare in amichevole il Valencia. Quarta amichevole estiva per il Milan, la seconda di un certo livello dopo la precedente sfida sul campo del Nizza. Pioli, in attesa dei rientri di Bennacer e Kessié, affiderà le chiavi del centrocampo a SandroTonali.. Spazio importante potrebbe trovare RafaelLeao. Come riporta Tuttosport, il portoghese è sempre sotto esame: il Milan continua a ribadire che non è in vendita, ma se arrivasse l’offerta giusta lo status di incedibile di Rafael potrebbe anche cambiare. Ante Rebic ed Olivier Giroud dovrebbero entrambi avere la loro prima chance da titolare. Il francese infatti ha bisogno di minuti per prendere confidenza con la sua nuova squadra.