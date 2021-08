Valencia-Milan 5-3 (dcr): la cronaca e gli highlights del match

Buona prova dei rossoneri al Mestalla, dopo lo 0-0 decisivi i penalty: gli highlights di Valencia-Milan.

MILANO - (fonte: acmilan.com) Mister Pioli mescola le carte rispetto a sabato, proponendo dal 1' quattro novità tra cui Ballo-Touré. Prima chance per Maldini al 4' su punizione, seguono un buon spunto di Leão sulla fascia nell'azione successiva e un sinistro piazzato di Castillejo al 14'. Anche il Valencia si fa vedere in avanti, e Maignan è reattivo su Cheryshev al 18'. Pur in una frazione dalle poche emozioni, i rossoneri fanno la partita con tanto possesso palla e hanno l'occasione migliore al 38': bel passaggio in verticale di Díaz per Ballo-Touré, il cui sinistro in corsa finisce di poco alto. Al 41' gol annullato per un fuorigioco dubbio a Leão.