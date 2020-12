MILANO – Nella lunga intervista rilasciata da Van der Vaart a Tuttosport, l’olandese ha parlato di Zlatan Ibrahimovic: “Non era il mio migliore amico, eravamo giovani ed entrambi volevamo essere i migliori. Però ho grande rispetto per Zlatan, è un campione“.>>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<