Manchester United, ufficiale l’esonero di Solskjaer, vediamo il sostituto

Il Manchester United, tramite un comunicato ufficiale ha reso noto l'esonero del proprio tecnico Ole Gunner Solskjaer.

Il Manchester United ha reso noto l'esonero del tecnico Ole Gunner Solskjaer . La società dei Reds , ha deciso di rimuovere dall'incarico l'allenatore dopo il match contro il Watford di Claudio Ranieri , terminato con il risultato di 4-1. La decisione è avvenuta anche grazie al pessimo rendimento della squadra di Manchester, la quale ha raccolto solamente 17 punti in 12 gare, scivolando al settimo posto in Premier League. Mentre in Champions League , la squadra è in vetta nel girone con 7 punti in 4 partite.

COMUNICATO DEL CLUB : Il Manchester United annuncia che Ole Gunnar Solskjaer ha lasciato il suo ruolo di allenatore. Ole sarà sempre una leggenda al Manchester United ed è con rammarico che abbiamo raggiunto questa difficile decisione. Sebbene le ultime settimane siano state deludenti, non dovrebbero oscurare tutto il lavoro che ha svolto negli ultimi tre anni per ricostruire le basi per il successo a lungo termine. Ole lascia con i nostri più sinceri ringraziamenti per i suoi instancabili sforzi come Manager e i nostri migliori auguri per il futuro. Il suo posto nella storia del club sarà sempre sicuro, non solo per la sua storia di giocatore, ma di grande uomo e allenatore che ci ha regalato tanti grandi momenti. Sarà sempre il benvenuto all'Old Trafford come parte della famiglia del Manchester United. Michael Carrick ora assumerà la guida della squadra per le prossime partite, mentre il club cerca di nominare un manager ad interim fino alla fine della stagione".