Under 21 – Italia-Svezia: Nicolato lascia in tribuna Gabbia. Ecco le formazioni ufficiali

MILANO – E’ iniziata da poco la sfida dell’Under 21 di Nicolato contro la Svezia. Per il match, che si gioca a Pisa, il tecnico ha deciso di lasciare in tribuna il rossonero in tribuna. Una scelta figlia sia della qualificazione agli Europei di categoria, ma anche per vedere all’opera i ragazzi che hanno avuto meno minutaggio. In panchina però c’è un altro rossonero: Lorenzo Colombo. Ecco le formazioni ufficiali:

Italia (3-5-2): Cerofolini; Vogliacco, Buongiorno, Cuomo; Zappa, Melegoni, Ricci, Maleh, Sala; Raspadori, Scamacca. C.T.: Nicolato. Svezia (4-4-2): Dahlberg; Beijmo, Vagic, Henriksson, Kralj; Bengtsson, Hellborg, Gigovic, Karlsson; Nygren, Almqvist. C.T.: Eriksson.