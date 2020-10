Under 21, due calciatori positivi al Coronavirus

MILANO – Brutte notizie in arrivo dalla Nazionale Under 21: due calciatori azzurri sono risultati positivi al tampone del Coronavirus. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, si tratterebbe di Marco Carnesecchi, portiere in forza all’Atalanta e Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter. Entrambi i ragazzi saranno ovviamente isolati e salteranno le sfide di qualificazione ai prossimi Europei Under 21 con Islanda e Irlanda. Verosimilmente non saranno presenti neppure alla ripresa del campionato: di conseguenza, Bastoni non potrà giocare il derby contro il Milan.