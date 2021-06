Un anno, tre riscatti

Da Kjaer a Tomori: l'editoriale del Milan

"Il prestito con diritto di riscatto, nella stragrande maggioranza dei casi, fotografa la situazione di un giocatore alle prese con una parentesi della propria carriera. Una soluzione transitoria, prima di tornare nel club di proprietà. È successo tantissime volte, nella storia del Milan e di tutti i grandi club italiani ed europei. Non è facile per un giocatore in prestito inserirsi in un gruppo.