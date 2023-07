Le ultime – Romero alla firma, passi in avanti per Morata e Pulisic

Altra giornata bollente per il mercato del Milan . Morata e Pulisic si avvicinano. Il primo avrebbe manifestato la propria volontà di vestire rossonero e resterebbe solo da capire il prezzo reale che l'Atletico Madrid fa del suo cartellino. Per il secondo i rossoneri hanno alzato l'offerta dai 14 milioni iniziali fino a 22 milioni e ora il Chelsea si appresta ad accettare la partenza dello statunitense.

Romero, la firma

Tutto fatto per Romero. Il classe 2004 ha concluso anche i test fisici relativi all'idoneità e in questi minuti si sta dirigendo verso la sede del club rossonero per la firma sul contratto quadriennale. Sarà lui il terzo colpo dell'era Moncada-Furlani. Ma siamo solamente all'inizio. Carlo Pellegatti sgancia la bomba in esclusiva: "Ultim'ora Morata! Vi posso dire che…" <<<