Ultim’ora: Mino Raiola è ricoverato in terapia intensiva

Arrivano cattive notizie per quanto riguarda il mondo del calcio. Mino Raiola sarebbe infatti stato ricoverato in terapia intensiva.

Il noto procuratore Mino Raiola è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano da ormai una settimana. Nei giorni scorsi erano uscite delle notizie, alcune vere, altre false, circa il suo stato di salute. Il suo staff ci aveva sempre tenuto a smentire il tutto per non far diffondere la notizia. Ora, però, arrivano delle indiscrezioni circa il suo reale stato di salute. Cerchiamo di ricostruire la situazione.

Nei giorni scorsi erano circolate voci su un suo ricovero in terapia intensiva. Il suo staff aveva però affermato: " Mino Raiola è stato sottoposto a controlli medici ordinari con necessità di anestesia. Si tratta di controlli programmati, non c’è stato nessun intervento d’urgenza". Queste le parole rilasciate all'Ansa pochi giorni fa dallo staff di Mino Raiola circa le condizioni di salute del noto agente.

Le ultime indiscrezioni parlano di condizioni tutt'altro che sotto controllo per quanto riguarda Mino Raiola. Il noto quotidiano tedesco Bild riporta come Mino Raiola sia ricoverato da diversi giorni all'ospedale San Raffaele di Milano e come ci sia grande preoccupazione sulle sue condizioni fisiche. Al momento, però, non si hanno purtroppo altre informazioni. Resta tanta la preoccupazione per uno degli agenti più importanti del Mondo, entourage tra gli altri di De Ligt, Zlatan Ibrahimovic e Herling Haaland solo per citarne 3. Noi de IlMilanista.it vi terremo aggiornati sulle sue condizioni sperando di avere delle nuove buone a riguardo nelle prossime ore.