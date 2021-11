Ultima chiamata Champions: il Porto arriva a San Siro e Pioli…

Il Milan arriva al primo vero bivio della sua stagione: quello che stabilirà se la sua avventura in Champions League potrà proseguire.

Primo a pari merito con lo Sporting Lisbona in campionato (26 punti in 10 giornate), il Porto questa farà visita al Milan per questa quarta sfida del girone della Champions League 2020/2021. Per i rossoneri si tratta già dell'ultima chiamata per evitare di essere eliminati dalla Champions League.