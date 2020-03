Ufficiale: Uefa, rinviate Champions League ed Europa League

Uefa, rinviate Champions League ed Europa League

MILANO – Così come più volte auspicato, la UEFA ha ufficialmente rinviato Champions League ed Europa League a causa dell’emergenza coronavirus: “Alla luce degli sviluppi dovuti alla diffusione del COVID-19 in Europa e delle relative decisioni prese da diversi governi – si legge nella nota diffusa dall’organismo di governo del calcio europeo – tutte le partite delle competizioni Uefa per club in programma la prossima settimana vengono posticipate”. Martedì è in programma la riunione per decidere il futuro di tutte le altre competizioni targate Uefa. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live