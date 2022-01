Milan, comunicato ufficiale: Tomori negativo al Covid

È arrivato il comunicato ufficiale: Tomori è risultato negativo al Covid. Il difensore torna a disposizione di mister Pioli.

La giornata inizia con una buona notizia per Stefano Pioli: Fikayo Tomori è risultato negativo al Covid. Il giocatore tornerà ad allenarsi in mattinata e tenterà di essere presente per la sfida di giovedì sera contro il Genoa, per la gara di Coppa Italia.