UFFICIALE – Sala in prestito al Renate

Ecco il comunicato del Milan per la cessione a titolo temporaneo del giovane Alessandro Sala

Nell'attesa che il Milan ufficializzi l'ingaggio di Olivier Giroud, il club di via Aldo Rossi, ha annunciato la cessione in prestito di Alessandro Sala al Renate:

Il giovane trequartista classe 2001, dopo aver giocato con l'Under 19 rossonera ha vissuto l'ultima stagione in prestito alla Pro Sesto, club che domani affronterà il Milan in amichevole. Ora Sala continuerà il suo processo di crescita e di maturazione in Serie C con il Renate.