MILANO – Tramite una nota apparsa sul proprio sito internet, lo Spezia, neo promosso in Serie A, ha annunciato l’arrivo in prestito di Tommaso Pobega dal Milan. Il centrocampista, la scorsa stagione, ha ben figurato in Serie B con la maglia del Pordenone.

LA NOTA UFFICIALE – “Tommaso Pobega è un nuovo calciatore dello Spezia Calcio. Il centrocampista friulano arriva a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione dall’A.C. Milan.”