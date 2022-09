UFFICIALE: Krunic rinnova con il Milan fino al 2025

Il Milan ha appena annunciato di aver rinnovato il contratto di Rade Krunic, che si lega ai rossoneri fino al 2025.

Redazione Il Milanista

La notizia era in circolo dalle prime ore di questa mattina, ma ora è ufficiale. Il Milan ha deciso di rinnovare il contratto di Rade Krunic fino al 2025. Il centrocampista bosniaco ha deciso di legarsi al club rossonero per altri due anni, rispetto al contratto attuale. A dare la notizia è stato lo stesso club rossonero, che sul sito ufficiale ha annunciato: “AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Rade Krunić fino al 30 giugno 2025. Rade è arrivato al Milan nell'estate del 2019 e da allora ha collezionato 91 presenze in rossonero, dando solidità e qualità al centrocampo”.

Il centrocampista è attualmente fermo a causa di uno stiramento al retto femorale della gamba sinistra. A dare l’annuncio era stato lo stesso mister Pioli durante la conferenza stampa della viglia del match contro la Dea. Krunic non è dunque disponibile dalla seconda giornata di campionato, ma si avvicina sempre di più il giorno del suo ritorno in campo. Secondo la diagnosi registrata nei giorni successivi all’infortunio, il giocatore sarebbe restato fuori dal rettangolo di calcio per oltre un mese. Ora la speranza del tecnico rossonero è di poter riabbracciare il giocatore per la partita di Champions League contro la Dinamo Zagabria.

Il match europeo si terrà mercoledì 14 settembre a San Siro alle 18:45. Sarà la seconda partita in CL per i Campioni d’Italia, dopo il primo match disputato lo scorso martedì. Gli uomini di Pioli sono riusciti a pareggiare la sfida contro il Salisburgo, dopo essere passati in svantaggio. Al gol di Okafor realizzato al 28esimo, ha risposto Alexis Saelemaekers con un gran gol al 40esimo. I Diavoli hanno avuto la possibilità di recuperare il match nei minuti finali del recupero, ma la palla di Leao è finita sul palo della porta avversaria. La speranza dei rossoneri è di poter ottenere subito i tre punti e portarsi -volendo- al primo posto del girone.