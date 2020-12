UFFICIALE: Jese non è più un calciatore de Paris Saint-Germain

MILANO – Arriva anche l’ufficialità, Jese non è più un calciatore del Paris Saint-Germain. Lo ha comunicato lo stesso club francese con una nota sul suo sito ufficiale. Lo spagnolo paga così lo scandalo a luci rosse che era emerso negli ultimi giorni e che aveva generato diverse indiscrezioni sulla fine anticipata del suo rapporto professionale con il club parigino. Voci che oggi sono diventate realtà.

Questo il comunicato del PSG:

Il Paris Saint-Germain e Jesé hanno deciso di rescindere il contratto del giocatore, che scade il 30 giugno 2021. A 27 anni, il nativo di Las Palmas (Isole Canarie) è arrivato a Parigi durante l’estate del 2016. In maglia rossa e blu, Jesé avrà giocato 18 partite e segnato 2 gol, in tutte le competizioni, vincendo 1 Campionato di Francia (2020), 1 Coupe de la Ligue (2017) e 1 Champions Trophy (2017). Il Paris Saint-Germain augura a Jesé il meglio per il resto della sua carriera professionale.