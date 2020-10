UFFICIALE – Il Santos sospende il contratto di Robinho

MILANO – Con un post su Instagram il Santos ha annunciato di aver sospeso il contratto di Robinho, tornato al suo vecchio club appena sette giorni fa. Nella notte italiana, infatti Globo Esporte ha riportato alcune dichiarazioni dell’ex Milan e Real Madrid sul presunto stupro, commesso a Milano, per il quale rischia l’estradizione: “Santos Futebol Clube e l’atleta Robinho riferiscono che, di comune accordo, hanno deciso di sospendere la validità del contratto firmato il 10 ottobre in modo che il giocatore possa concentrarsi esclusivamente sulla sua difesa nel processo che si svolge in Italia.” Ecco il post completo: