UFFICIALE – Calhanoglu è dell’Inter. E Musacchio…

Ora è ufficiale Hakan Calhanoglu è un nuovo giocatore dell'Inter. E intanto l'ex rossonero Mateo Musacchio...

MILANO - FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Hakan Çalhanoğlu: il centrocampista classe 1994 ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2024. #WelcomeHakan

Anche il numero 10 della Turchia, protagonista di un bruttissimo Europeo con la sua Nazionale (incapace di fare un punto nel girone A, quello dell'Italia), ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto con la maglia nerazzurra e il commento: "I'M Calhanoglu". Un gioco di parole con il nuovo motto dei nerazzurri I M, Internazionale Milano. Nello scatto si vede l'ex rossonero che un barattolo di vernice e un pennello in mano, e un disegno del logo dei nerazzurro sul cielo del capoluogo lombardo.

Gordon Stipic, agente dell'ex Milan e Bayer Leverkusen, è riuscito nell'impresa di far guadagnare al suo assistito i 5 milioni per 3 anni che chiedeva al club della dirigenza di via Aldo Rossi, ferma a 4 milioni di euro.