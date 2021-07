UFFICIALE – Amichevole di lusso per il Milan contro il Real

Il Milan ha ufficializzato un'amichevole di lusso contro il Real Madrid per l'8 agosto

Il Milan è al lavoro per rinforzare la rosa di Stefano Pioli . Ma non solo: infatti la dirigenza rossonera vuole fare delle amichevoli importanti per preparare al meglio la prossima stagione, quella del ritorno in Champions League.

Da quello che si apprende la dirigenza vorrebbe un'amichevole per il 24 luglio contro la Juventus. Le certezze, invece, sono il match di sabato prossimo, a porte chiuse, contro la Pro Sesto, club di Serie C dove milita Christian Maldini, figlio del rossonero i Paolo e fratello di Daniel. Il 31 luglio invece la formazione rossonera volerà in Francia dove affronterà il Nizza dell'ex obiettivo di mercato Todibo. Il 4 agosto invece il Milan sarà in Spagna per giocare contro il Valencia e il 14 agosto a Trieste contro il Panathinaikos. Ma oggi il Milan ha ufficializzato, sul proprio sito internet, un'amichevole di prestigio contro il Real Madrid.