UFFICIALE – Accordo tra Milan e Clivet

Il Milan ha annunciato, sul proprio sito internet, di aver firmato una nuova partnership con Clivet

Tramite una nota sul proprio sito internet il Milan ha ufficializzato la partnership con Clivet. Ecco il comunicato ufficiale:

"AC Milan annuncia una nuova partnership con Clivet, il Gruppo attivo nelle soluzioni sostenibili in pompa di calore per il riscaldamento, il condizionamento, il rinnovo e la purificazione dell'aria, la produzione di acqua calda sanitaria per garantire il comfort e il clima ideale in ambienti residenziali, commerciali e industriali.

Clivet diventa così Air Conditioning and Air Quality Partner del Club.

Una partnership che mette al centro la qualità e la tecnologia al servizio della sostenibilità e del benessere dell'individuo e dell'ambiente. In particolare, oltre alle attività di marketing che permetteranno di rafforzare la brand awareness e il posizionamento distintivo verso il consumatore di Clivet, l'Azienda fornirà i propri sistemi per il rinnovo e la purificazione dell'aria ZEPHIR con filtrazione elettronica all'interno del Centro Sportivo Milanello, per garantire il massimo comfort ed aria pulita.

"Siamo felici di accogliere Clivet nella famiglia rossonera: un Gruppo che, come il nostro Club, ha fatto dell'eccellenza, del team work, della performance e dell'innovazione sostenibile dei valori fondanti. Valori importanti per il Club per raggiungere risultati positivi dentro e fuori dal campo, con rispetto del nostro passato e una mentalità moderna che ci possa proiettare verso il futuro, anche attraverso partnership come quella che stiamo annunciando con Clivet" - ha commentato Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan.

"Con orgoglio ci uniamo a un Club leggendario come il Milan: un brand che guarda al futuro con milioni di appassionati sostenitori nel mondo. È nostro obiettivo diventare il marchio di riferimento per i professionisti del comfort negli edifici. Per questo siamo pronti e crediamo molto nell'importanza di comunicare e di far conoscere il nostro brand come sinonimo di qualità, esperienza e tecnologia; affinché possa arrivare anche nelle case degli italiani ed essere riconosciuto come sinonimo di garanzia. A luglio, abbiamo anche lanciato la nostra campagna multicanale Clivet, è Clima, è Casa" - ha dichiarato Stefano Bellò, Amministratore Delegato di Clivet SpA.

Oggi Clivet, anche grazie all'alleanza strategica con il gruppo Midea, colosso mondiale con oltre 50 anni di esperienza nel mercato della climatizzazione, offre ai propri clienti una gamma completa ed innovativa di pompe di calore e sistemi per la purificazione dell'aria, che punta ad una eccellente qualità di prodotto e ad un elevato risparmio energetico"