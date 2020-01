Udinese, Nicolas: “Volevamo fare una bella figura, ma abbiamo fiducia”

Udinese, parla Nicolas

MILANO – Nicolas, portiere . dell’Udinese, ci è così espresso al termine della sfida contro la Juventus: “Sicuramente, soprattutto quando non giochi tanto e vuoi dimostrare qualcosa. Sapevamo che questa fosse una partita molto difficile ma speravamo di riuscire a fare una bella figura. Quello che in ogni caso ha facilitato la nostra partita è che abbiamo grande fiducia nei nostri compagni e nello staff. Oggi è andata male, volevamo dimostrare il nostro valore ma non è andata così“.



Cosa ne pensi del rigore?

"Stava andando sull'esterno e io volevo accompagnarlo fuori ma purtroppo l'ho toccato. Il contatto è stato lieve ma le regole sono così e basta un minimo tocco per fischiare un rigore".