Udinese-Milan, salta la conferenza stampa di mister Pioli

Siamo alla viglia di Udinese-Milan. Oggi era in programma la conferenza stampa prepartita di Pioli, ma è saltata per un problema del mister.

La 17a giornata di Serie A vedrà il Milan impegnato alla Dacia Arena contro l'Udinese, che dopo l'esonero di Gotti avrà in panchina per la prima volta il suo vice Gabriele Cioffi. La partita si disputerà domani sera alle 20:45 . L'obiettivo dei rossoneri è quello di dimenticare il prima possibile la delusione della Champions League .

Non è la prima volta, in questa stagione, che Pioli non parla alla vigilia di una partita. Infatti, era già successo in occasione della gara del Ferraris, contro il Genoa, ma in quel caso era stato stabilito con largo anticipo.