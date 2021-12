Udinese-Milan, la reazione dei giocatori sui social dopo il pareggio

Ieri sera il Milan non è riuscito a raggiungere la vittoria in trasferta. La gara contro l’Udinese è terminata 1-1, grazie al gol allo scadere del solito Ibrahimovic. La partita è stata dominata dai padroni di casa, vogliosi di ottenere punti nella prima gara con Cioffi in panchina. I bianconeri sono passati in vantaggio al 17’ grazie alla rete di Beto e hanno continuato a dominare tutto il match. Poco presente invece il Milan, con l’unico tiro del secondo tempo realizzato in occasione del pareggio. È l’eterno numero 11 rossonero a pareggiare allo scadere e a regalare così un punto fondamentale per la classifica. I diavoli sono sempre in vetta grazie ai 39 punti conquistati, ma si devono attendere le sfide dei nerazzurri e dei partenopei di questa sera. Alla fine di questa giornata infatti potrebbe verificarsi il sorpasso degli uomini di Inzaghi su quelli di Pioli.