Udinese-Milan, probabili formazioni e dove vederla

Ecco le probabili formazioni della gara tra bianconeri e Milan, in programma sabato sera alle 20:45 alla Dacia Arena.

Sabato sera è in programma la sfida tra Udinese e Milan alla Dacia Arena. I padroni di casa non vogliono sbagliare la prima partita con Cioffi in panchina. L’obiettivo dei bianconeri è dimenticare le brutte prestazioni dell’ultimo mese e tornare alla vittoria in casa. Anche gli uomini di Piolivogliono ottenere punti fondamentali per la classifica, soprattutto dopo l’uscita dalla Champions League. Per i rossoneri non c’è tempo per piangersi addosso. I diavoli si trovano al primo posto in classifica con 38 punti, ma le avversarie sono a pochi passi da loro. Non è più concesso sbagliare.