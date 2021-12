Udinese-Milan, le probabili formazioni dei due allenatori

Riparte la Serie A con la 17a giornata. Il Milan sarà impegnato sul campo dell'Udinese. Scopriamo insieme le probabili formazioni.

Dopo la delusione della Champions League , il Milan torna a giocare in campionato. Occasione per rialzare la testa e ritrovare l'entusiasmo. Nella 17a giornata di Serie A la capolista sarà impegnata contro l'Udinese alla Dacia Arena, sabato sera nel posticipo delle 20:45 . I friulani, che in settimana hanno esonerato Gotti, avranno in panchina il suo vice Gabriele Cioffi, nominato allenatore ad interim. La partita sarà trasmessa in diretta sia sui canali di Sky sia su Dazn . Vediamo quelle che potrebbero essere le probabili scelte dei due allenatori.

Pioli manda in campo il solito 4-2-3-1 . Tra i pali Maignan , che deve riscattare la prestazione incerta contro il Liverpool. Linea difensiva che vedrà sugli esterni Kalulu e Theo Hernandez, e la coppia centrale sarà composta da Tomori e capitan Romagnoli. In mediana è sicuro di una maglia da titolare Tonali , mentre si giocano un posto dal primo minuto Kessiè e Bennacer. Sulla trequarti gli esterni saranno Saelemaekers e Krunic, date le assenze ancora di Rafael Leao e Rebic . Dietro la punta ci sarà Brahim Diaz, insediato però da Junior Messias . Con Giroud e Pellegri indisponibili, sarà nuovamente Zlatan Ibrahimovic a guidare l'attacco rossonero.

Per il suo esordio in panchina in Serie A, Cioffi sceglie il 4-4-2. Davanti a Silvestri, agiranno Perez, De Maio, Nuytinck e il rientrante dalla squalifica Molina. Squalifica scontata anche da Walace, che ritrova posto in mezzo al campo insieme ad uno tra Arslan e Makengo, con il primo favorito sul secondo. Sugli esterni, da una parte Udogie, dall'altra l'ex della gara Deulofeu. In attacco è certo di partite dall'inizio Beto, che sarà supportato da uno tra Pussetto e Success. Ancora out Pereyra a causa di una sublussazione alla spalla.