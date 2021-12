Udinese-Milan, le formazioni ufficiali: Bakayoko e Bennacer tornano titolari

Ecco le formazioni ufficiali di Udinese-Milan, in programma alle 20:45. Tornano titolari Bakayoko e Bennacer.

Manca poco meno di un’ora alla sfida tra Udinese e Milan, in programma alla Dacia Arena. Gli uomini di casa vogliono ottenere la prima vittoria con Cioffi in panchina. I bianconeri infatti stanno attraversando un periodo difficile, fatto di sconfitte e pareggi. Sono solo 16 i punti conquistati finora, con il club fermo al 15esimo posto in classifica. Anche il Milan vuole tornare alla vittoria, dopo l’uscita dalla Champions League. Sono passati pochi giorni dalla sconfitta con i Reds, ma gli uomini di Pioli hanno voglia di riscatto. Non c’è tempo per piangersi addosso, perché c’è un primo posto da tutelare. I rossoneri si trovano infatti a 38 punti in classifica, con le avversarie più agguerrite che mai che li inseguono.