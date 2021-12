Udinese-Milan, 10 curiosità sulla gara della Dacia Arena

Nella 17a giornata di Serie A il Milan sarà impegnato contro l'Udinese alla Dacia Arena. Ecco alcune curiosità sulla partita di stasera.

Redazione Il Milanista

Stasera alle 20:45 il Milan scenderà sul campo dell'Udinese nella gara valevole per la 17a giornata di Serie A. I friulani avranno in panchina il neo allenatore Gabriele Cioffi, dopo l'esonero in settimana di Luca Gotti. L'obiettivo dei rossoneri è quello di dimenticare velocemente la delusione della Champions League con una vittoria, che consentirebbe anche di mantenere il primo posto in classifica a due giornate dal termine del girone di andata. Scopriamo insieme dieci curiosità sulla partita che andrà in scena alla Dacia Arena.

1, 92 i precedenti in Serie A tra Udinese e Milan: 41 vittorie rossonere, 34 pareggi e 17 successi bianconeri. Più equilibrato il conto nei match giocati in Friuli, dove il Milan conduce per 16 vittorie a 12, mentre sono 18 le partite terminate in parità. Il punteggio più frequente tra queste due formazioni in A è lo 0-0, che però non si verifica dal maggio 2011.

2. Il Milan è imbattuto in sette delle otto sfide di campionato disputate a dicembre contro l'Udinese, con 5 vittorie e 2 pareggi.

3. Il Diavolo ha ottenuto 38 punti nelle prime 16 partite di questa Serie A: per i rossoneri è il miglior dato dal 2003/04, l'unico campionato nell'era dei tre punti a vittoria in cui hanno conquistato più di 40 punti nelle prime 17 giornate, con 42.

4. I successi ottenuti nel 2021 dal Milan nelle partite giocate in trasferta sono 16 su 20: il record della Serie A è del Napoli con 18 nel 2017, e i rossoneri possono eguagliarlo con le ultime due partite dell'anno contro Udinese ed Empoli.

5. Nelle ultime due partite di Serie A il Milan ha segnato due reti nel primo tempo: i rossoneri non realizzano più di un gol nei primi 45 minuti per tre gare di fila dal novembre 2011.

6. La prossima sarà la 450° presenza nei cinque maggior campionati europei per Zlatan Ibrahimović. In queste 449 partite l'attaccante svedese ha realizzato 299 gol e potrebbe diventare il terzo giocatore a raggiungere le 300 reti nei Top 5 campionati europei dal 2000 in poi.

7. Brahim Díaz ha fornito un assist in entrambe le ultime due partite di Serie A: il fantasista rossonero non ha mai partecipato ad almeno una rete per tre gare consecutive nel massimo campionato.

8. Dopo sei partite a secco contro l'Udinese in Serie A, Franck Kessie ha trovato il gol nelle ultime due sfide contro i friulani.

9. La prossima sarà la 100° presenza con la maglia del Milan per Theo Hernández.

10, L'Udinese è una delle due squadre contro cui Rade Krunić ha trovato sia il gol che l'assist in una singola partita di Serie A.