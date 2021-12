Udinese-Milan: ecco i convocati dei due allenatori

Stefano Pioli e Gabriel Gori, tecnici di Milan e Udinese, hanno reso noto i convocati per il match odierno della Dacia Arena di Udine

Con una nota sul proprio sito internet acmilan.com, il Milan ha pubblicato i convocati di Mister Pioli per la sfida di oggi contro l'Udinese

L'elenco dei rossoneri a disposizione per la sfida di stasera

Il Milan affronta il suo primo impegno da nuova capolista solitaria in campionato con la trasferta di Udine. Questi i convocati rossoneri di Mister Pioli per Udinese-Milan, 17° giornata di Serie A in programma stasera alle 20.45: