Udinese-Milan, i convocati per la gara di mister Stefano Pioli

Mancano poche ore alla sfida di stasera, dove il Milan scenderà sul campo dell'Udinese. Ecco la lista dei convocati di mister Pioli.

La 17a giornata di Serie A vedrà il Milan impegnato alla Dacia Arena. Stasera alle 20:45 i rossoneri affronteranno l'Udinese. Sfida complicato, considerando anche il fatto che i friulani hanno appena cambiato allenatore. Gabriele Cioffi ha preso il posto di Gotti, dopo che quest'ultimo è stato esonerato in settimana. I rossoneri vogliono dimenticare velocemente la delusione della Champions League e risollevare la testa in campionato, dove attualmente occupano la prima posizione. Ecco la lista dei convocati di mister Pioli per la sfida di stasera.