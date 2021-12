Udinese-Milan, Tomori si è perso. Ibrahimovic la riprende nel finale

Non è il solito Milan. Al gol di Beto, risponde il solito Ibrahimovic con una rovesciata, ma i rossoneri non vanno oltre il pareggio.

In una delle peggiori prestazioni stagionali del Milan , la riprende il solito Zlatan Ibrahimovic . Rossoneri che vanno sotto nel primo tempo dopo una disattenzione che ha portato al gol di Beto . Il Diavolo non ha creato grandi occasioni nel secondo tempo, ma nel finale il bomber svedese la pareggia con un bellissimo gol in rovesciata . Il Milan porta a casa un punto, ma domani rischia di perdere il primato in classifica.

Partita complicata per i rossoneri. Il copione della gara è chiaro. Milan in costante proiezione offensiva, Udinese chiusa dietro e pronta a ripartire in contropiede. All'8' disattenzione dei rossoneri ma Deulofeu non trova il gol dell'ex. Al 17' i friulani passano in vantaggio. Bakayoko si fa anticipare troppo facilmente da Arslan che manda in profondità Beto. Il primo tiro viene respinto da Maignan, ma una disattenzione di Tomori permette al portoghese di recuperare il pallone e portare i bianconeri sull'1-o. Al 43', su assist di Ibra, Brahim Diaz va vicino al gol del pareggio, ma il suo tiro finisce largo. Un minuto dopo arriva il gol di Theo Hernandez, ma viene annullato dal guardalinee per fuorigioco.