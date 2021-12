Milan, Beto: “Ibrahimovic mi ha detto che sono sulla strada giusta”

Dopo l'ottimo pareggio ottenuto contro il Milan, Beto è tornato a parlare della gara rivelando un curioso retroscena con Ibrahimovic.

Sabato sera alla Dacia Arena il Milan ha pareggiato contro l'Udinese, in una delle partite peggiori giocate dai rossoneri in questa stagione. I bianconeri erano passati in vantaggio grazie al gol di Beto, ma nel finale sono stati ripresi dal gol in mezza rovesciata di Zlatan Ibrahimovic. Proprio l'attaccante portoghese, alla prima stagione in Serie A con la maglia bianconera, ha parlato ai microfoni della tv ufficiale dell'Udinese.