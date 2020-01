Udinese, Gotti: “Juve montagna insormontabile, contro il Milan…”

Udinese, parla Gotti

MILANO – Luca Gotti, tecnico friulano, si è così espresso a UdineseTV al termine della sfida contro la Juve: “Non voleva essere una partita del genere. Questa doveva essere un’occasione per chi ha avuto meno possibilità di giocare finora e per dare una risposta sul campo contro una grande squadra. All’inizio la mentalità era anche giusta ma la Juventus ha gestito il pallone con grande qualità, poi chiaramente se commetti qualche errore una partita già di per sé difficile diventa una montagna insormontabile e le differenze si acuiscono“.

Ora bisogna subito ricalarsi nel campionato?

"Sì, però non va messo da parte nulla. Questa non è una prestazione da dimenticare ed è un risultato pesante ma io devo fare tesoro di tutte le cose, sia quelle buone che quelle meno buone. Domani torneremo a casa e ci metteremo subito al lavoro per preparare la partita contro il Milan".