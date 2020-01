Udinese: dentro Okaka e Lasagna, indisponibile il solo Samir

MILANO – Milan e Udinese sono due delle tre squadre che hanno tenuto la porta inviolata in più partite di questa Serie A: sette a testa, alla pari dell’Inter e proveranno a far bene anche nella sfida fra loro che vedrà protagonisti, a meno di stravolgimenti, i due portieri: Musso e A.Donnarumma (anche se quest’ultimo è in ballottaggio e potrebbe anche giocare il neo acquisto Begovic)

UDINESE (3-4-1-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen, Mandragora, Fofana, Sema; De Paul; Okaka, Lasagna. All. Gotti

Indisponibili: Samir