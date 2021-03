U21, Spagna-Italia: le dichiarazioni di Nicolato e le probabili formazioni

MILANO – Questa sera, alle ore 21, l’Italia scenderà di nuovo in campo nell’Europeo Under 21, sfidando la Spagna nella seconda giornata del Girone B. Il Commissario Tecnico, Paolo Nicolato, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa: “Abbiamo visionato tante partite della Spagna. E’ come se fossimo attesi da un esame all’università e mi auguro di affrontarlo con matricole spensierate. La squadra non deve avere paura di alcun avversario. Gli avversari vanno rispettati, non temuti. Se risultiamo inferiori, stringiamo la mano e facciamo i complimenti a chi ci ha battuto, però voglio un’Italia in grado di mostrare le proprie qualità senza timore e senza preoccupazioni. Sappiamo di sfidare un grandissimo avversario, ma sarà importante confrontarci senza paura, altrimenti non andremo da nessuna parte. Bisognerà avere pazienza e solidità mentale, per sopportare il loro possesso palla e cercare di dar fastidio quando il pallone lo avremo noi. La Spagna ha disputato quattro finali nelle ultime cinque edizioni del torneo, vincendo tre volte”.

ATTEGGIAMENTO PROPOSITIVO – “Per noi è una grande occasione, ma occorre mettere in campo lo spirito giusto, giocando con grande coraggio una partita così bella e affascinante. Dobbiamo sempre essere propositivi, cercando anche di rischiare e di esprimere un buon calcio. Infatti contro la Repubblica Ceca, nella prima partita del Girone, non mi sono piaciuti gli ultimi venti minuti, nei quali ci siamo soltanto limitati a gestire il risultato”.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SPAGNA (4-2-3-1): Fernandez; Pipa, Guillamon, Cuenca, Miranda; Zubimendi, Villar; Brahim Diaz, Puado, Cucurella; Ruiz. Commissario Tecnico: De la Fuente.

A disposizione: Dominguez, Martinez, Mingueza, Pedrosa, Pozo, Puig, Beltran, Moncayola, Garcia, Barrenetxea, Yeremi, Gomez.

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Del Prato, Pirola, Lovato; Bellanova, Frattesi, Pobega, Rovella, Sala; Cutrone, Scamacca. Commissario Tecnico: Nicolato.

A disposizione: Plizzari, Cerefolini, Ranieri, Frabotta, Zappa, Maggiore, Colombo, Raspadori.