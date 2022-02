Il Milan ricorda Zamparini:” Ci uniamo al dolore della famiglia”

Il Milan tramite un comunicato ufficiale via Twitter, si lega al dolore della famiglia Zamparini, per la perdita di Maurizio.

Si è spento oggi all' età di 80 anni, Maurizio Zamparini, ex Presidente del Palermo. I rossoneri pochi istanti fa hanno voluto ricordare Zamparini con un pot pubblicato sul profilo Twitter. “AC Milan si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa di Maurizio Zamparini, imprenditore e dirigente sportivo che per decenni è stato un indimenticato protagonista del calcio italiano alla guida di Pordenone, Venezia e Palermo”.