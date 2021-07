Tuttosport | Vacanze finite: Cr7, Big Rom e Giroud tornano in Italia

Oggi i tre campioni rientrano dalla ferie post Euro2020, pronti per lavorare alla costruzione della prossima stagione con la propria squadra

Redazione Il Milanista

Tuttosport, prima pagina

Torino - Ecco la prima pagina del 26 luglio 2021 di Tuttosport uno tra i maggiori quotidiani sportivi nazionali italiani.

Giornata di grandi rientri quella di oggi: Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku e Oliver Giroud si uniranno di nuovo alle loro squadre per iniziare a pianificare la prossima stagione. Sarà un anno pieno di novità per i tre, tra cambi di panchina e campionato, ma questi campioni amano le sfide e sembrano pronti a regalarci tantissime emozioni in vista del calcio d'inizio ufficiale. Chi sarà il più decisivo?

Cr7

Il bomber portoghese torna a Torino dopo un Europeo finito troppo presto. La sete di vittoria dell'ex-Real aumenta ma qualcosa sembra non funzionare; nonostante i tanti gol, quello appena passato è stato l'anno calcistico più povero di Cr7, eliminato anzitempo dalla Champions e privato dello scudetto dall'Inter di Conte. Un bottino un po' scarno per un giocatore che, come lui, è abituato a vincere sempre e tanto.

Un'avventura un po' deludente quella in bianconero, che potrebbe concludersi a breve. Infatti, l'ex-Manchester è atteso oggi alla corte di Allegri per capire se sarà ancora possibile continuare insieme: Ronaldo si aspetta di trovare un progetto nuovo, ambizioso e soprattutto vincente, che gli garantisca di poter aspirare a fare bene anche in Champions League. Insomma, è arrivato il giorno del giudizio alla Continassa: come finirà?

Lukaku

Dopo un mercato al risparmio, fatto di tante cessioni e pochi acquisti, l'Inter ha deliberato: Big Rom è incedibile. Atteso da Simone Inzaghi alla Pinetina, l'attaccante belga è reduce dalle vacanze più atletiche della sua vita, durante le quali ha lavorato senza sosta per arrivare pronto alla pre-season.

L'ex-Manchester non sembra voler cedere il passo: i nerazzurri sono e devono rimanere i campioni d'Italia. La promessa di voler iniziare un nuovo ciclo non verrà spezzata, almeno non dal 9 interista, che farà di tutto per conquistare altri titoli nazionali e, perché no, personali.

Gioroud

Oggi è grande festa a Milanello: arriva il nuovo numero 9. Pioli potrà finalmente incontrare il suo nuovo innesto per l'attacco, un profilo prolifico, esperto e internazionale su cui costruire la manovra offensiva del prossimo anno.

In assenza di Ibra, il campione del mondo sarà il nuovo asso nella manica del Diavolo, che si appresta a insidiare la vetta della Serie A; a Milano tutto sembra procedere nella direzione giusta, l'aggancio di almeno un titolo sembra maturo, l'interrogativo resta uno: la conquista di un trofeo arriverà grazie ai gol dell'ex-Chealsea o la maledizione della 9 colpirà ancora?