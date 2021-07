Tuttosport, prima pagina: “Sei già storia. Ci vediamo a Wembley”

La domenica che tutti gli italiani sognano è realtà: Berrettini prima, la Nazionale azzurra poi, per tingere di azzurro il cielo inglese.

Sarà la domenica di Matteo Berrettini, che appunto è già storia. Affronterà il numero uno del mondo Novak Djokovic nella finalissima di Wimbledon. Un traguardo raggiunto dopo aver battutto il polacco Hurkacz in quattro set in semifinale. Ci sarà un italiano a giocarsi il trofeo per la prima volta in 144 anni, non ci crede neanche lo stesso Berrettini, che ha definito la finale di Wimbledon troppo grande anche per essere sognata.

Da Wiimbledon a Wembley ci aspetta una domenica sensazionale. Alle 15 tutti incollati alla TV per supportare Berrettini nel suo sogno. Alle 21 ci ritroveremo ancora avanti alle televisioni per supportare il sogno azzurro di Roberto Mancini e dei suoi 26 guerrieri. Wembley attende l'Italia, così come attende l'Inghilterra padrona di casa. Sarà una finale grandiosa. Due squadre che nel corso di tutto il torneo hanno dato dimostrazioni incredibili con un percorso praticamente perfetto. L'Italia le ha vinte tutte, ai gironi, agli ottavi contro l'Austria, ai quarti contro il Belgio e in semifinale contro la Spagna. 12 gol fatti e 3 subiti per gli Azzurri, autori di un Europeo di livello. Dall'altro lato la Nazionale guidata da Southgate, che ha rallentato solo nel derby contro la Scozia ai gironi terminato 0-0. Poi vittoria agli ottavi contro la Germania, ai quarti contro l'Ucraina e in semifinale contro la favola Danimarca. 10 gol fatti e 1 solo subito per gli inglesi, che si giocheranno dopo 55 anni un trofeo, e lo faranno da padroni di casa. Wembley attende, che finale!