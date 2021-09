Tuttosport, prima pagina: “Vedi Napoli e non sbagliare”

La prima pagina di oggi del noto quotidiano sportivo nazionale, Tutttosport.

MILANO - Ecco la prima pagina del 11 settembre 2021 di Tuttosport uno tra i maggiori quotidiani sportivi nazionali italiani.

Napoli-Juve: come vederla in tv e in streaming

Napoli-Juve, terzo turno del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e sarà visibile in esclusiva in diretta su DAZN.

Napoli-Juve: probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa; Politano, Elmas, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti.

A disposizione: Marfella, Idasiak, Rrahmani, Malcuit, Zanoli, Juan Jesus, Zielinski, Ounas, Lozano, Petagna.

JUVE (3-5-2): Szczesny; De Ligt, Bonucci, Chiellini; De Sciglio, Mckennie, Locatelli, Rabiot, Pellegrini; Morata, Kulusevski. Allenatore: Allegri.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, De Winter, Bernardeschi, Ramsey, Miretti, Soulè, Kean.

ARBITRO: Irrati di Pistoia.

GUARDALINEE: Passeri-Costanzo.

IV UOMO: Ayroldi.

VAR: Mariani.

ASS. VAR: Meli.

- Sarà una Juve decimata dalle assenze quella che alle ore 18 scenderà in campo allo stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli di Luciano Spalletti. Allegri dovrà infatti fare a meno dell'infortunato Chiesa e dei sudamericani, rientrati troppo tardi in Italia dopo gli impegni con le proprie nazionali per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022.

