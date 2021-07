Tuttosport, prima pagina: “Pazzi di voi!”

Tuttosport, prima pagina Ecco la prima pagina del 8 luglio 2021 di Tuttosport uno tra i maggiori quotidiani sportivi nazionali italiani. Ecco quanto si legge su Tuttosport: “La finalissima di Euro 2020 sarà Inghilterra-Italia. Gli uomini...

Ecco quanto si legge su Tuttosport: "La finalissima di Euro 2020 sarà Inghilterra-Italia. Gli uomini di Southgate, davanti a 60.000 spettatori, battono in rimonta e ai tempi supplementari la Danimarca e raggiungono, per l'epilogo finale del torneo, gli azzurri di Roberto Mancini. Kane e compagni hanno infiammato Wembley. Sono andati sotto (gol del sampdoriano Damsgaard), hanno raggiunto il pareggio grazie ad un'autorete di Kjaer e hanno portato a casa la vittoria con una rete del loro capitano nei supplementari. Kane si è fatto ribattere un rigore (concesso dall'arbitro per un fallo su Sterling e nonostante in campo ci fossero due palloni) da Schmeichel, ma è stato lestissimo a ribadire in rete la corta respinta del portiere danese. Un gol pesante, che ha premiato la migliore condizione atletica inglese. La gara è stata emozionante ed equilibrata. La Danimarca ha giocato senza timori reverenziali e ha spesso messo in difficoltà la retroguardia inglese, costringendola a capitolare per la prima volta in questo torneo. Ma non è stato sufficiente. Grazie ai colpi di Sterling e alla capacità realizzativa di Kane, Southgate vola in finale. Ad attenderlo c'è l'Italia di Roberto Mancini".