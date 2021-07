Tuttosport, prima pagina: “Occhio Ceferin, polemiche sull’Inghilterra”

Tuttosport, prima pagina Ecco la prima pagina del 9 luglio 2021 di Tuttosport uno tra i maggiori quotidiani sportivi nazionali italiani. L’arbitro di Italia-Inghilterra “Il Comitato Arbitri UEFA ha annunciato che Björn Kuipers dei...

"Il Comitato Arbitri UEFA ha annunciato che Björn Kuipers dei Paesi Bassi arbitrerà la finale di Uefa Euro2020 tra Italia e Inghilterra, che si giocherà domenica 11 luglio alle 20.00 locali (21 italiane) allo stadio di Wembley a Londra, Regno Unito". Il massimo organo del calcio europeo, per mezzo di un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, aggiunge che "il 48enne olandese, arbitro internazionale dal 2006, sarà il primo arbitro olandese a dirigere una finale degli Europei. Sarà la sua settima finale in una competizione Uefa, dopo aver arbitrato in precedenza la finale di 2018 tra Olympique Marsiglia e Atlético Madrid; la finale di Champions League 2014 tra Real Madrid e Atlético Madrid; la finale di Europa League 2013 tra Benfica e Chelsea; la partita di Supercoppa Europea 2011 tra Barcellona e Porto; la finale del Campionato Europeo Under 21 2009 tra Germania e Inghilterra; e la finale del Campionato Europeo Under 17 2006 tra Repubblica Ceca e Russia".