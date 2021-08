Tuttosport, prima pagina: “Milan, scatta la missione scudetto”

La prima pagina di oggi del noto quotidiano sportivo nazionale, Tuttosport.

SI. GIOCA STASERA - Ecco quanto scrive Tuttosport sulla sfida di Marassi: " la Serie A di Sampdoria e Milan parte da Marassi per il posticipo che chiude la prima giornata di questo nuovo campionato. Confermare il secondo posto della scorsa annata, cercando di partire con il piede giusto, l'obiettivo dei rossoneri di Pioli: importanti le partenze in estate, Donnarumma e Cahlanoglu su tutti, ma gli investimenti sul mercato hanno convinto il tecnico emilinao che si prenota per un posto nella lotta scudetto. Pronta a partire con un ottimo risultato nel primo atto stagionale anche la nuova Samp di D'Aversa, chiamato al compito non semplice di sostituire Claudio Ranieri sulla panchina ligure.

DOVE VEDERLA - Sampdoria-Milan è in programma alle ore 20.45 allo stadio Luigi Ferraris e sarà visibile in esclusiva in diretta su DAZN tramite smart tv o attraverso app per cellulare, pc e altri device. Il match sarà inoltre visibile su Sky Calcio e Sky Sport Uno, in streaming anche tramite Sky Go. In alternativa, sarà possibile seguire live il match anche su corrieredellosport.it.