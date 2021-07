Tuttosport | Prima Pagina: “Milan Kessiè sì, Inter Nandez sì”

La prima pagina del noto quotidiano sportivo torinese.

CAPITOLO MILAN - Direttamente da Tokyo il Milan "ritrova" il suo Presidente . E non sul campo dove ad ogni modo sta ben figurando con la sua Nazionale. Ma fuori, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Dopo una storia che stava per assumere i caratteri della telenovela, Kessie chiude infatti la porta in faccia a chi lo voleva lontano dal Milan o lusingato da faraoniche offerte estere. Il Presidente ha infatti deciso di restare al Milan. Magari a vita.

CAPITLO INTER - Nahitan Nandez è più vicino all'Inter dopo la giornata di ieri. Il vertice in sede nerazzurra ha portato frutto, come spiega la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina: "Nandez ha finalmente un prezzo: 5 milioni per il prestito, secondo la richiesta formulata ieri dal Cagliari. Sono ancora troppi per l’Inter che, però, ha accolto con piacere l’altra faccia della medaglia: si nota un’evidente apertura della controparte nella formula di pagamento con riscatto nel 2022. Poi su quella cifra si tratterà con la giusta calma e con la fiducia nata dai passi avanti sulla telenovela Nainggolan".