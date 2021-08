Tuttosport | Prima pagina: “La storia siamo noi”

Tuttosport, prima pagina Torino – Ecco la prima pagina del 2 agosto 2021 di Tuttosport uno tra i maggiori quotidiani sportivi nazionali italiani. TAMBERI E JACOBS – IL RACCONTO DI “TUTTOSPORT” I 20 minuti più leggendari...

I 20 minuti più leggendari della storia dell'atletica italiana: dopo l 'oro nel salto in alto di Gianmarco Tamberi è arrivata un'altra clamorosa medaglia d'oro grazie al superba prestazione del velocista texano. Dopo la squalifica per falsa partenza del britannico Zharnel Hughes , al secondo start Jacobs parte bene: mantiene un'ottima andatura (43 kmh la velocità massima) e un buon vantaggio sullo statunitense Fred Kerley che nulla può contro l'azzurro! Il podio finale recita: Jacobs (9.80), Kerley (9.84) e poi il canadese Andre De Grasse col crono di 9.89.

L'abbraccio più prolungato è stato quello tra le due medaglie d'oro e il pallavolista Zaytsev, "commovente", lo definisce chi c'era. Tamberi e Jacobs avevano la borsa con gli indumenti di gara, il pallavolista ha fatto addirittura loro da facchino d'albergo portando il tutto nelle camere dei due. Un rapido collegamento video per un'ultima intervista, poi Jacobs e Tamberi, che non avevano ancora cenato, sono stati portati alla mensa del Villaggio, aperta fortunatamente 24 ore al giorno. L’uomo più veloce del mondo è andato allo stadio Olimpico per seguire la finale del salto in lungo. Alle 10.20, Jacobs si è presentato in tribuna insieme al suo allenatore, Paolo Camossi, per seguire la gara di quella che era la sua iniziale disciplina.