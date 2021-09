Tuttosport, prima pagina: “La staffetta dei campioni”

Tuttosport, prima pagina MILANO – Ecco la prima pagina del 5 settembre 2021 di Tuttosport uno tra i maggiori quotidiani sportivi nazionali italiani. LA VITTORIA DELLE RAGAZZE DELLA PALLAVOLO – Le azzurre della pallavolo...

MILANO - Ecco la prima pagina del 5 settembre 2021 di Tuttosport uno tra i maggiori quotidiani sportivi nazionali italiani.

LA VITTORIA DELLE RAGAZZE DELLA PALLAVOLO - Le azzurre della pallavolo sono Campioni d'Europa: l'Italvolley femminile guidate da Mazzanti riesce nell'impresa di battere in finale la Serbia a Belgrado e di riportare il trofeo nel Belpaese dopo 12 anni. Le serbe, vincitrici delle ultime due edizioni del torneo, soccombono sotto i colpi di Egonu e compagne per 3-1 (24-26, 25-22, 25-19, 25-11). Una prestazione maiuscola delle azzurre, che vanno sotto perdendo il primo set ma con abnegazione e grinta ritornano in partita e conquistano gli altri set, ammutolendo gli oltre ventimila spettatori della Stark Arena. L'Italia è sul tetto d'Europa per la terza volta, col titolo che mancava dal 2009.

LE PAROLE DEL CT MAZZANTI - Davide Mazzanti, ct dell'Italvolley femminile, ai microfoni di Rai Sport esulta per il successo agli Europei, ottenuto in finale contro quella Serbia che aveva eliminato le azzurre un mese fa a Tokyo: "E' stata un'estate lunga, in cui abbiamo faticato, ma le ragazze hanno fatto qualcosa di straordinario". "E' stata una fatica incredibile riandare in campo, riuscire a tornare a divertirsi - confessa - E' stato bello vedere le ragazze in queste ultime partite divertirsi ed esprimere quello che era il loro talento. Le ragazze sono state bravissime, e' difficile trovare le parole, e' stato un periodo tostissimo ma sono contento per loro e per il movimento, ci serviva".

TORNA L'ITALIA, TORNA CHIELLINI - Giorgio Chiellini, capitano della Juve e della Nazionale italiana, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro la Svizzera e valida per le qualificazione ai prossimi Mondiali di Qatar 2022, svelando un retroscena legato al recente rinnovo di contratto con il club bianconero: "Il rinnovo con la Juve? I due anni sono più per evitare di star lì a discutere ogni volta, ma io mi godo il momento. Ora sto bene, sono felice, senza pormi limiti ma anche senza darmi traguardi troppo lontani".

"Il 3-0 con la Svizzera all'Europeo? Penso che il risultato finale sia stato bugiardo. È stata equilibrata fino al 2-0. Ricordo di una squadra che ci mise in difficoltà nel palleggio e che ci ha creato problemi in qualche ripartenza. Rispetto al 3-0 con la Turchia, fu una partita completamente diversa. La Svizzera è una squadra forte e pericolosa. Domani per vincere non basterà una partita sufficiente".